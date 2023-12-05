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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Нетаньяху заявил о ликвидации командиров половины батальонов ХАМАС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля за время операции в секторе Газа ликвидировала командиров половины батальонов группировки ХАМАС, заявил во вторник вечером израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Издание The Times of Israel, которое приводит его слова, поясняет, что военизированные формирования ХАМАС, как считается, разделены на 24 батальона.

Нетаньяху добавил, что ХАМАС "больше никогда не будет угрозой для Израиля".

Он в очередной раз выступил за демилитаризацию сектора Газа. "И единственная сила, способная добиться этого - это Армия обороны Израиля. Никакие международные силы не могут обеспечить такой результат", - добавил премьер Израиля.

Хроника 07 октября – 05 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС
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