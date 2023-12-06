Армия обороны Израиля за сутки атаковала около 250 объектов ХАМАС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла авиаудары по примерно 250 целям радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщается в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ продолжает поиски оружия, подземных шахт, взрывчатых веществ и дополнительной военной инфраструктуры", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В частности, израильские военные ударили по двум ракетным установкам, "из которых террористы во вторник выпустили несколько ракет по центральной части Израиля".

Кроме того, израильская армия нанесла удар вблизи города Дейр-эль-Балах, в результате которого погибли несколько боевиков ХАМАС и "Исламского джихада". Еще один удар пришелся по "террористической ячейке, действовавшей рядом с одной из школ" на севере анклава и по подземной шахте, расположенной, по данным ЦАХАЛ, вблизи школы.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря после того, как сторонам не удалось добиться его продления.