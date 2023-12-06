Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Мавритания и Чад распустят группу "G5 Сахель" после выхода Нигера и Буркина-Фасо

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Мавритания и Чад объявили о том, что задействуют механизм, позволяющий распустить группу "G5 Сахель", координировавшую борьбу против радикальных группировок.

"Правительства Исламской Республики Мавритания и Республики Чад, подтверждая свою приверженность идеалам африканской региональной интеграции и целям "G5 Сахель", (...) предпримут все необходимые меры в соответствии с положениями Конвенции о создании "G5 Сахель", особенно статьей 20", - говорится в заявлении стран.

В минувшие выходные Нигер и Буркина-Фасо объявили о выходе из группы "G5 Сахель". Страны пояснили, что еще 29 ноября "приняли суверенное решение о выходе из всех структур "G5 Сахель".

В статье 20 указывается, что "G5 Сахель" могут распустить по требованию как минимум трех членов, информирует в свою очередь ЭФЭ. Поскольку Мали, Нигер и Буркина-Фасо уже вышли из альянса, членами группы остаются только Мавритания и Чад.

Данная группа была учреждена в 2014 году для повышения эффективности борьбы против вооруженных экстремистов в африканском регионе Сахель. Тогда в нее входили Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Мавритания и Чад.

В 2022 году пришедшие к власти в Мали военные покинули организацию.

Мавритания Чад Буркина-Фасо Нигер G5 Сахель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Конституционный суд Перу постановил освободить из тюрьмы экс-президента страны

Каракас определил меры по защите новой территории Эссекибо

Каракас определил меры по защите новой территории Эссекибо

Что случилось этой ночью: среда, 6 декабря

Байден не уверен, что вновь баллотировался бы в президенты без участия в выборах Трампа

Байден не уверен, что вновь баллотировался бы в президенты без участия в выборах Трампа
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит боевые действия в Газе

ХАМАС не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит боевые действия в Газе

США заявили, что РФ недавно отвергла новое предложение по Уилану и Гершковичу

США заявили, что РФ недавно отвергла новое предложение по Уилану и Гершковичу

В Италии решили задержать предполагаемых сообщников бежавшего из страны Усса-младшего

Гражданин Бельгии попал под санкции США за закупку электроники для России

Германский индекс DAX завершил торги во вторник на рекордном уровне

Германский индекс DAX завершил торги во вторник на рекордном уровне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });