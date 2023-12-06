Мавритания и Чад распустят группу "G5 Сахель" после выхода Нигера и Буркина-Фасо

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Мавритания и Чад объявили о том, что задействуют механизм, позволяющий распустить группу "G5 Сахель", координировавшую борьбу против радикальных группировок.

"Правительства Исламской Республики Мавритания и Республики Чад, подтверждая свою приверженность идеалам африканской региональной интеграции и целям "G5 Сахель", (...) предпримут все необходимые меры в соответствии с положениями Конвенции о создании "G5 Сахель", особенно статьей 20", - говорится в заявлении стран.

В минувшие выходные Нигер и Буркина-Фасо объявили о выходе из группы "G5 Сахель". Страны пояснили, что еще 29 ноября "приняли суверенное решение о выходе из всех структур "G5 Сахель".

В статье 20 указывается, что "G5 Сахель" могут распустить по требованию как минимум трех членов, информирует в свою очередь ЭФЭ. Поскольку Мали, Нигер и Буркина-Фасо уже вышли из альянса, членами группы остаются только Мавритания и Чад.

Данная группа была учреждена в 2014 году для повышения эффективности борьбы против вооруженных экстремистов в африканском регионе Сахель. Тогда в нее входили Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Мавритания и Чад.

В 2022 году пришедшие к власти в Мали военные покинули организацию.