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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

ЕК выделила 4 млн евро для медуслуг украинским беженцам в ЕС и Молдавии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о выделении 4 млн евро на улучшение медицинского обслуживания украинских беженцев и перемещенных лиц в девяти странах Евросоюза и Молдавии.

"Эта инициатива является четким сигналом о том, что мы продолжим поддерживать Украину, ее народ, наши государства-члены и партнеров до тех пор, пока это необходимо", - заявила член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.

Выделяемая помощь предназначена для Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Эстонии и Молдавии.

Проект осуществляется Еврокомиссией совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он рассчитан на два года и "будет направлен на укрепление потенциала национальных систем здравоохранения, чтобы справиться с притоком людей" с Украины, сообщается в коммюнике ЕК.

ЕК Еврокомиссия ЕС Евросоюз Украина
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