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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В Белом доме заявили, что США помогут Украине развивать ОПК

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон намерен помочь Украине в развитии оборонной промышленности, уже предоставил Киеву данные для начала производства гибридных систем ПВО FrankenSAM, сообщил Белый дом.

В сообщении отмечается, что вопросы сотрудничества с Украиной в области развития украинской оборонной промышленности обсуждались на конференции в американском министерстве торговли с участием представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы.

Целью конференции, как сообщил Белый дом, было "сосредоточиться на значительном увеличении производства оружия для поддержки обороны Украины".

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Так, Пентагон, Минобороны Украины и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины "подписали заявление о намерениях по совместному производству и обмену техническими данными, которые будут направлены на удовлетворение неотложных оперативных потребностей Вооруженных сил Украины", говорится в сообщении.

Оно включает в себя сотрудничество в области "производства систем противовоздушной обороны, ремонта и технического обслуживания, а также производства критически важных боеприпасов".

Украине были предоставлены технические "данные для начала местного производства гибридных систем ПВО FrankenSAM.

"Параллельное производство этих систем на Украине и в США позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем противовоздушной обороны", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что американский госдеп планирует направить своего советника в министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины "для поддержки и ускорения перехода Украины к совместимым вооруженным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли".

Был также сформирована межведомственная "Команда по сделкам с Украиной", состоящая из представителей госдепа, Пентагона и Минторговли, "которая будет поддерживать промышленность, украинских и других партнеров, которым требуются рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины".

Минобороны Украины Белый дом Пентагон США
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