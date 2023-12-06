Борис Джонсон признал, что его правительство совершало ошибки в борьбе с COVID-19

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что его правительство не сразу осознало масштаб пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в борьбе с заболеванием были совершены некоторые ошибки, сообщает в среду Associated Press.

"Было неизбежно, что в попытках справиться с очень сложной пандемией, когда нам приходилось балансировать, выбирая между сложными вариантами решений, мы могли совершить ошибки", - заявил Джонсон во время дачи показаний под присягой. Он признал, что "мы недооценили масштаб и скорость распространения проблемы", когда сообщения о вирусе стали появляться в начале 2020 года.

Несмотря на то, что Джонсон признал совершенные его правительством ошибки, он отказался полностью брать на себя ответственность за них, заявив, что министры, госслужащие и консультанты по научным вопросам не смогли дать "достаточно громкий сигнал тревоги" вовремя.

"Меня не проинформировали, что это было что-то, на что потребуется срочно реагировать", - сказал он.

Вместе с тем бывший премьер-министр отметил, что не посетил ни одно из пяти кризисных заседаний правительства, проведенных по этой теме в феврале 2020 года.

Во время дачи показаний на прошлой неделе Мэттью Хэнкок, который занимал пост министра здравоохранения в 2018-2021 годах, заявил, что попытался обратить внимание правительства на COVID-19 на ранних этапах. По его словам, можно было бы спасти тысячи жизней, если бы страну закрыли на локдаун на несколько недель раньше.

Локдаун в Великобритании стал одним из самых длительных и жестких в Европе, а из-за вируса в королевстве, по данным властей, скончались более 232 тыс. человек.

Джонсон покинул пост в середине 2022 года в результате нескольких скандалов, связанных с ним и его министрами. Один из этих скандалов был связан с вечеринками, которые бывший премьер-министр и сотрудники Даунинг-стрит проводили в 2020 и 2021 годах, когда Лондон был на строгом локдауне.