В Великобритании ожидаемая продолжительность жизни упала до минимума за 10 лет

Эксперты связывают это с пандемией

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ожидаемая продолжительность жизни в Великобритании упала до уровня десятилетней давности после резкого спада во время пандемии, последовавшего за периодом медленного роста, сообщило Национальное статистическое управление ONS.

Ожидаемая продолжительность жизни в Великобритании при рождении в 2020-2022 годах составила 78,6 года для мужчин и 82,6 года для женщин, что на 38 недель меньше по сравнению с уровнем 2017-2019 годов для мужчин и на 23 недели - для женщин.

Показатель вернулся к уровню 2010-2012 годов для женщин и опустился чуть ниже этого уровня для мужчин.

"После замедления роста ожидаемой продолжительности жизни в последнее десятилетие мы наблюдаем снижение показателя как у мужчин, так и у женщин. Это вызвано главным образом пандемией коронавируса, которая привела к росту смертности в 2020 и 2021 годах", - отметила представитель ONS Памела Кобб.