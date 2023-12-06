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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду призвал конгрессменов одобрить пакет дополнительной помощи Украине.

"Это срочный вопрос. Конгресс должен одобрить дополнительную помощь Украине", - сказал Байден, выступая в Белом доме. Он добавил, что конгрессменам следует решить этот вопрос до рождественских праздников.

Он отметил, что Конгресс не должен подарить "самый великолепный подарок для (президента России - ИФ) Путина, на который он только может надеяться".

Джо Байден США Конгресс Украина
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