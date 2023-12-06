США выделяют Украине военную помощь на $175 млн

Госдеп предупреждает, что это будет одним из последних пакетов помощи Киеву, если Конгресс не выделит дополнительные средства

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон выделяет очередной транш военной помощи Украине на сумму в $175 млн, говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в среду.

В нем отмечается, что в этом пакете используются "ограниченные ресурсы из тех, которые еще остаются доступными для помощи Украине". Пакет предусматривает поставки оружия и техники, включая боеприпасы для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты и противотанковое вооружение.

В заявлении также отмечается, что "если Конгресс не примет меры по одобрению запроса президента о дополнительном финансировании национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи", которые США могут предоставить Украине.