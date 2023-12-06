Путин и Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+ на переговорах в Абу-Даби

"Еще раз поговорили по сотрудничеству в ОПЕК+. Стороны согласны в том, что наши страны несут большую ответственность за взаимодействие в целях поддержания на должном уровне, в стабильном, предсказуемом состоянии международного рынка энергоносителей", - сообщил журналистам по итогам переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это сотрудничество будет продолжаться", - подчеркнул Песков.