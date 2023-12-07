Президенты РФ и Ирана обсудят в Кремле палестино-израильский конфликт

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после блиц-визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию проведет в четверг в Кремле переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал эти международные контакты Путина "концентрированным выстрелом", добавив, что кратковременный характер нынешних переговоров не умаляет их важности.

По информации российской стороны, ожидается, что центральными темами российско-иранского саммита станет дальнейшее развитие двусторонних дружественных связей, а также палестино-израильское противостояние и разразившаяся на этом фоне гуманитарная катастрофа.

"Планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику. Имеется в виду также провести обмен мнениями по основным международным и региональным темам", - сообщила пресс-служба Кремля.

В свою очередь иранское агентство ИРНА сообщило, что "Раиси в рамках визита в Россию планирует обсуждать с Путиным актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня".

"Главной темой переговоров станет палестинский вопрос, в частности ситуация в секторе Газа", - говорится в сообщении ИРНА.

Переговоры Путина и Раиси запланированы в четверг на вторую половину дня, поскольку ранее президент РФ будет участвовать в пленарном заседании форума "Россия зовет", где по традиции может ответить на вопросы зарубежных инвесторов, в том числе с Ближнего Востока.

Встреча президентов РФ и Ирана начнется с достаточно продолжительной беседы в узком составе, а затем продолжится в формате рабочего обеда, рассказывал Ушаков.

Президент Ирана недавно посетил Эр-Рияд, откуда накануне прилетел Путин. Это был его первый визит в Саудовскую Аравию с момента восстановления двусторонних отношений в марте текущего года.

В последний раз Путин и Раиси видели друг друга на церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара, тогда они пообщались по видеосвязи, а лично лидеры двух стран встречались в сентябре прошлого года "на полях" саммита ШОС в Самарканде.

Кроме того в текущем году президенты России и Ирана многократно общались по телефону. Также визиту Раиси предшествовали многочисленные российско-иранские контакты на высоком уровне. За день до приезда президента Ирана в Москву переговоры в российской столице провели главы МИД двух стран, а в конце октября в Бишкеке премьер РФ Михаил Мишустин встречался с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. На этой встрече было объявлено о том, что до конца года может быть подписано соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

Иран наряду с Саудовской Аравией и ОАЭ получил приглашение вступить в БРИКС с 2024 года.

Накануне Путин пригласил лидеров двух ближневосточных стран на саммит БРИКС в Казане в сентябре 2024 года. Ожидаемо, что такое приглашение поступит и Раиси.