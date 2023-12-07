Уолл-стрит снизилась на статданных

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе третью сессию подряд на сигналах ослабления активности на рынке труда.

Данные отраслевой организации ADP неожиданно показали замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре - до 103 тыс. со 106 тыс. месяцем ранее. Октябрьские данные были пересмотрены с понижением, ранее сообщалось об увеличении количества рабочих мест на 113 тыс.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 130 тыс. в ноябре.

Официальные данные Минтруда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на рост числа рабочих мест в американской экономике на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

В среду ведомство сообщило, что производительность труда в США в третьем квартале выросла на 5,2% относительно предыдущих трех месяцев - максимальными темпами за три года. Стоимость рабочей силы сократилась на 1,2%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры уверены на 97,7% в том, что американский ЦБ сохранит ее на уровне 5,25-5,5% на декабрьском заседании. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте 2024 года, оцениваются рынком в 61,9% против 20,3% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Акции Exxon Mobil Corp. потеряли в цене 1,3%. Крупнейшая нефтегазовая компания США обнародовала обновленный план на период до 2027 года включительно, заявив о намерении наращивать добычу и сокращать расходы. В соответствии с этим планом, она направит на обратный выкуп акций по $20 млрд в 2024 году и 2025 году.

Стоимость бумаг Mastercard Inc. поднялась на 0,4%. Оператор одной из крупнейших в мире платежных систем объявил о повышении квартальных дивидендов на 16%, а также запуске новой программы обратного выкупа акций на $11 млрд.

Капитализация Nvidia Corp. снизилась на 2,3%. Глава компании Дженсен Хуан заявил журналистам в среду, что Nvidia по-прежнему рассчитывает поставлять высокопроизводительные чипы в Китай. Компания работает над созданием продуктов, которые удовлетворяли бы требованиям американских регуляторов для экспорта в КНР, сообщил он.

ADR китайского производителя электромобилей NIO Inc. подорожали на 4,3% на информации СМИ о том, что компания планирует выделение операций по выпуску аккумуляторов.

Акции Toll Brothers Inc. подорожали на 1,9%. Компания, специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс", сократила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, однако оба показателя превысили прогнозы рынка.

Рыночная стоимость Campbell Soup Co. подскочила на 7,1%, несмотря на снижение чистой прибыли и выручки производителя продуктов питания в минувшем квартале.

Цена бумаг Apple Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. опустилась на 0,5-1,6%, котировки акций Tesla прибавили 0,3%

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 70,13 пункта (0,19%) и составил 36054,43 пункта. Самое резкое снижение среди компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали акции American Express Co., подешевевшие на 1,8%.

Standard & Poor's 500 опустился на 17,84 пункта (0,39%) - до 4549,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 83,2 пункта (0,58%) и составил 14146,71 пункта.