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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

СМИ сообщили, что стрельбу в университете в Лас-Вегасе устроил преподаватель

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Невадском университете в Лас-Вегасе стрельбу по людям открыл преподаватель, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подозреваемому было 67 лет, его связь с университетом не установлена, сказал источник CNN. Источник АР сказал, что подозреваемый пытался устроиться на работу в этот университет, но его не взяли. Полиция официально имя стрелка еще не называла.

Стрельба в университете началась в среду незадолго до полудня в корпусе, где находится бизнес-школа Ли, напоминает АР. Преподаватели и студенты закрылись в аудиториях и забаррикадировались. В полиции уточнили, что стрельба началась на четвертом этаже, затем стрелявший прошел еще по нескольким этажам и был застрелен полицейскими. О том, что ситуация в кампусе полностью безопасна, было объявлено через 40 минут после первого сигнала в полицию о стрельбе.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли три человека, еще один был ранен и доставлен в больницу.

Университет будет закрыт до конца недели, общежитиям на территории кампуса разрешили работать в обычном режиме. Из-за инцидента был отменен матч с участием университетской баскетбольной команды. Во время полицейской спецоперации в работе аэропорта Лас-Вегаса, который находится недалеко от университета, были некоторые изменения, связанные с дополнительными мерами безопасности, перечисляет CNN.

Лас-Вегас США
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