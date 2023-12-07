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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В университете в Лас-Вегасе произошла стрельба

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Три человека убиты, еще один тяжело ранен в результате стрельбы в кампусе Невадского Университета в Лас-Вегасе, сообщает канал Fox News со ссылкой на полицию города.

В 11:54 утра по местному времени (22:54 по Москве) руководство университета разместило на сайте заведения экстренное уведомление, в котором говорилось: "Университетская полиция принимает меры в связи с сообщением о стрельбе, эвакуируйтесь в безопасный район, БЕГИТЕ! ПРЯЧЬТЕСЬ! СРАЖАЙТЕСЬ!"

Полиция сообщила о трех погибших, одном тяжелораненом, и о гибели стрелка: "По данным наших следователей на месте происшествия, три человека погибло и еще один находится в критическом состоянии в местной больнице. Подозреваемый также скончался", - говорится в сообщении департамента полиции Лас-Вегаса в социальной сети.

Мотивы стрелка остаются неизвестными, его личность не раскрывается.

Лас-Вегас Невада
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