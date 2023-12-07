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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Великобритания ввела санкции в отношении двух россиян по обвинению в кибератаках

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Британские власти ввели санкции против двух россиян за их причастность, по версии Лондона, к вмешательству во внутренние дела страны посредством злонамеренных действий в киберсфере.

Согласно документу британского Минфина, их имена - Андрей Коринц и Руслан Перетятько.

По данным ведомства, они являются членами кибергруппировки Callisto Group (Star Blizzard) и "участвуют или участвовали в кибердеятельности, включая (...) подготовку целенаправленных фишинговых кампаний и связанную с ними деятельность, которая привела к несанкционированному доступу и краже конфиденциальных данных".

"Эти действия подорвали или могли привести к подрыву неприкосновенности, процветания и безопасности британских организаций и правительства Великобритании в целом", - говорится в документе Минфина.

В пресс-релизе британского МИД отмечается, по мнению Лондона, Callisto Group может подчиняться ФСБ.

В документе сообщается, что внешнеполитическое ведомство Великобритании "вызвало российского посла, чтобы выразить глубокую обеспокоенность Британии по поводу постоянных попыток России использовать киберпространство для вмешательства в политические и демократические процессы в Великобритании и за ее пределами".

Великобритания РФ Андрей Коринц Руслан Перетятько Callisto Group Star Blizzard)
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