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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Россия добавила в "стоп-лист" 18 представителей Великобритании

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры расширила санкционный список британских физических лиц, заявили в понедельник в МИД РФ.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что в Москве "принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда "деятелей" военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании".

Санкционный список пополнился 18 британскими подданными, в числе которых, в частности, фигурируют высокопоставленные представители силовых ведомств и парламента Великобритании.

В МИД РФ отметили, что решение о расширении "стоп-листа" принято в ответ на "продолжающийся конфронтационный курс Лондона", поставки вооружений Киеву, а также действия британских представителей, "направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов" в России.

МИД РФ Великобритания
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