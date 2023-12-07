Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Google представила свою "самую способную" ИИ-модель Gemini

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., представила модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemini.

"Долгое время мы хотели создать новое поколение ИИ-моделей, вдохновившись человеческим пониманием мира и тем, как человек с ним взаимодействует, - сообщила в среду Google в своем официальном блоге. - ИИ, который меньше похож на умную программу и больше – на нечто полезное и наделенное интуицией, экспертного помощника или ассистента. Сегодня мы стали на шаг ближе к этой цели, запустив Gemini, нашу самую способную и универсальную модель".

Google также назвала Gemini своей самой большой и гибкой моделью, которая может эффективно работать как в центрах обработки данных, так и на мобильных устройствах.

"Ее продвинутые возможности позволят разработчикам и корпоративным клиентам значительно улучшить процессы разработки и масштабирования в области ИИ", - заявила компания.

Gemini понимает текст, изображения, звук и особенно хороша в объяснении математики и физики, пишет Google.

В настоящее время модель работает только с английским языком, но со временем легко освоит и другие, сообщает Associated Press со ссылкой на руководство компании.

Gemini представлена в трех версиях – Nano, Pro и Ultra. Самые простые – Nano и Pro – уже встроены в смартфоны Pixel 8 Pro и чат-бот Bard соответственно.

На смартфонах новая технология может кратко изложить содержание той или иной аудиозаписи и подсказывает дальнейший текст при наборе в WhatsApp (поддержка других мессенджеров ожидается в следующем году).

Bard, в свою очередь, теперь может лучше строить выводы и планировать. Его способности к пониманию также улучшены.

Между тем наиболее мощная версия модели – Ultra – проходит масштабную проверку на безопасность и будет доступна широкому кругу разработчиков и корпоративных клиентов в начале следующего года. Доступ к Gemini Pro через интерфейс программирования приложений (API) они смогут получить уже 13 декабря.

В начале следующего года Google встроит Gemini Ultra в Bard продвинутой версии. Судя по демонстрации возможностей модели журналистам, Bard Advanced, вероятно, сможет обрабатывать презентации, где одновременно есть текст, изображения и видео, отмечает AP.

По данным интернет-гиганта, Gemini Ultra в некоторых областях превосходит GPT-4 – новейшую модель, лежащую в основе популярного чат-бота ChatGPT.

В ближайшие месяцы Gemini появится в поисковой системе Google, браузере Chrome, рекламном и других сервисах компании.

Google Gemini Bard
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура РФ попросила Канаду экстрадировать бывшего эсэсовца Гунько

Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года

Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года

Совет Федерации ратифицировал реструктуризацию части госдолга Белоруссии

Великобритания ввела санкции в отношении двух россиян по обвинению в кибератаках

Премьер Японии из-за скандала уйдет с поста главы фракции в правящей партии

Премьер Японии из-за скандала уйдет с поста главы фракции в правящей партии

Алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья

Алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья

На Сейшелах после взрыва на складе со взрывчаткой объявлено ЧП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });