Совет ЕС и Европарламент пришли к согласию по правилам применения ИИ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в субботу, что достиг с Европейским парламентом предварительного соглашения относительно предложения о первых в мире гармонизированных правилах в области искусственного интеллекта, так называемом "законе об ИИ".

"Это историческое достижение и огромная веха в будущее! Сегодняшнее соглашение эффективно решает глобальную проблему в быстро развивающейся технологической среде, в ключевой области будущего наших обществ и экономик. И в этом замысле нам удалось сохранить чрезвычайно хрупкий баланс: стимулировать инновации и внедрение искусственного интеллекта по всей Европе, одновременно полностью соблюдая фундаментальные права наших граждан", - заявила госсекретарь по вопросам цифровизации и искусственного интеллекта председательствующей в Совете ЕС Испании Карме Артигас.

Речь идет о том, чтобы системы искусственного интеллекта, размещенные на европейском рынке и используемые в ЕС, "были безопасными и уважали фундаментальные права и ценности ЕС", сообщается в коммюнике совета.

"Это знаковое предложение также направлено на стимулирование инвестиций и инноваций в области ИИ в Европе", - объясняют в Брюсселе.

"Основная идея состоит в том, чтобы регулировать ИИ, исходя из его способности причинять вред обществу, используя "риск-ориентированный" подход: чем выше риск, тем строже правила", - говорится в документе.

В Совете ЕС считают, что, "будучи первым законодательным предложением такого рода в мире, оно может установить глобальный стандарт регулирования ИИ в других юрисдикциях, как это сделал регламент General Data Protection Regulation (Общие правила защиты данных), тем самым продвигая европейский подход к регулированию технологий на мировой арене".

Основные элементы предварительного соглашения предусматривают правила для высокоэффективных моделей ИИ общего назначения, которые могут вызвать системный риск в будущем, а также для систем ИИ с высоким уровнем риска и пересмотренную систему управления с некоторыми правоприменительными полномочиями на уровне ЕС.

Предполагается расширить список запретов, но с "возможностью использования правоохранительными органами удаленной биометрической идентификации в общественных местах при соблюдении гарантий".

Предусматривается также "лучшая защита прав посредством обязательства для тех, кто развертывает системы искусственного интеллекта высокого риска, проводить фундаментальную оценку воздействия на права перед вводом системы искусственного интеллекта в действие".

Достигнутое соглашение законодателей ЕС приветствовала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Закон об искусственном интеллекте переносит европейские ценности в новую эпоху. Это обязательство, которое мы взяли на себя в наших политических руководящих принципах для (Европейской) комиссии нынешнего мандата. И мы его выполнили", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в субботу в Брюсселе.