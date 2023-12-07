Региональный руководитель USAID на Кавказе объявлен в Абхазии персоной нон грата

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - МИД Абхазии объявил регионального руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) на Кавказе Джона Пеннела персоной нон грата, сообщил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.

Ардзинба также сообщил, что внешнеполитическое ведомство Абхазии не будет сертифицировать новые проекты, частично или полностью финансируемые USAID.

В республике запрещается реализация проектов, направленных на установление контактов между гражданами Абхазии и Грузии.

Ардзинба считает, что "Программа по развитию ООН, осуществляющая деятельность в Абхазии, дезинформируют МИД о целях своих проектов, чтобы создать общественные условия для продвижения политики Грузии в Абхазии.

Ардзинба добавил, что в официальной стратегией USAID, опубликованной на сайте агентства, Абхазия представлена как "оккупированная территория Грузии", а главная цель деятельности заключается "в восстановлении территориальной целостности Грузии" и "противодействии пагубному влиянию Кремля".

"Через механизмы USAID продолжает поступать финансирование Вооруженным силам Украины, нацеленным против нашего главного союзника - Российской Федерации, против граждан Абхазии, принимающих участие в СВО", - заявил глава МИД республики.

Он напомнил, что в 2022 году руководителем миссии USAID на Кавказе был назначен Джон Пеннел, который работал заместителем директора миссии USAID по Украине и Белоруссии в 2015-2019 годах.

По мнению Ардзинба, Пеннел "имел прямое отношение к созданию сети НПО, которые активно вмешивались во внутренние дела этих стран, способствовали дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации власти, прилагали усилия для смены руководства страны".