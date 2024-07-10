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США выделят Армении 5 млн долларов на облачную инфраструктуру

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Армении финансирование в размере $5 млн для поддержки сотрудничества с Amazon Web Services с целью внедрения облачной инфраструктуры, сообщила пресс-служба правительства Армении после встречи в Ереване премьер-министра Никола Пашиняна с администратором USAID Самантой Пауэр.

"Собеседники коснулись реализуемых USAID в нашей стране программ, обменялись идеями о перспективах новых совместных программ. Была подчеркнута важность совместной работы по реализации повестки реформ и развитию институционального потенциала правительства Армении, в том числе в плане стратегических коммуникаций, а также дальнейшего расширения и продвижения взаимодействия", - отметила пресс-служба.

Пашинян подчеркнул важность сотрудничества в различных областях в рамках Стратегического диалога Армения-США, высоко оценил реализуемые USAID в Армении программы, направленные на развитие демократических институтов. "Премьер-министр отметил, что правительство Республики Армения решительно продолжит последовательные шаги по реализации реформ", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Пауэр отметила, что администрация США готова последовательно поддерживать программы правительства Армении по укреплению демократии, развитию, а также повышению устойчивости страны.

USAID Армения США Саманта Пауэр Никол Пашинян
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