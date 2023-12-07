Глава Евросовета приветствовал договоренности между Баку и Ереваном

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Глава Евросовета Шарль Мишель приветствовал договоренности между Азербайджаном и Арменией об обмене задержанными военными, призвал лидеров двух стран ускорить подписание мирного договора.

"Рады приветствовать крупный прорыв в отношениях Армении и Азербайджана, поскольку они опубликовали совместное заявление. В частности, приветствуем освобождение задержанных и беспрецедентное открытие политического диалога", - написал Мишель в соцсети "X".

Он отметил, что установление и углубление двустороннего диалога между сторонами было ключевой целью "Брюссельского формата" под руководством ЕС.

"Сейчас я призываю лидеров (Армении и Азербайджана - ИФ) как можно скорее завершить мирный процесс", - подчеркнул Мишель.

В четверг вечером администрация президента Азербайджана и аппарат премьера Армении распространили заявление о том, что Баку и Ереван договорились о шагах по укреплению мер доверия. Азербайджан освободит 32 армянских военных, Армения - двух азербайджанских военнослужащих.