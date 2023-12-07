Армения и Азербайджан подтвердили намерение заключить мирный договор

Азербайджан освободил 32 армянских военных, Армения - двух азербайджанских военных

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ереван и Баку договорились предпринять ощутимые шаги в направлении укрепления доверия между двумя государствами, говорится в совместном заявлении аппарата премьер-министра Армении и администрации президента Азербайджана.

"Армения и Азербайджан согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе. Оба государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности", - говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой правительства Армении.

В нем отмечается, что "в результате переговоров между аппаратом премьер-министра Республики Армения и администрацией президента Азербайджанской Республики достигнута договоренность о принятии ощутимых шагов в направлении укрепления доверия между двумя государствами".

"Руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. Со своей стороны, Республика Армения, руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих", - говорится в заявлении.

Кроме того, в качестве жеста доброй воли Армения выражает поддержку поданной Азербайджаном заявке на проведение 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата ("COP29") и снимает свою кандидатуру.

"Республика Армения и Азербайджанская Республика выражают надежду, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат заявку, поданную Азербайджанской Республикой на прием. В качестве жеста доброй воли Азербайджанская Республика выражает поддержку кандидатуре Республики Армения, выдвинутой в члены Бюро Восточноевропейской группы "COP"", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что Армения и Азербайджан "продолжат обсуждения вопросов о реализации дополнительных мер по укреплению доверия, которые будут реализованы в ближайшем будущем, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, что будет способствовать укреплению взаимного доверия между двумя странами и окажут положительное влияние на весь регион Южного Кавказа".