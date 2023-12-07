Российские военные сообщили о 10 нарушениях воздушного пространства Сирии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты с нарушением воздушного пространства страны, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции", - сообщил Кулить на брифинге в четверг.

По его информации, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск в провинциях Алеппо и Идлиб со стороны запрещенных в России террористических группировок "Джабхат ан-нусра" и "Исламская партия Туркестана".