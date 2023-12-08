Казахстан может перейти на единое время с 1 марта 2024 года

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Единый часовой пояс в Казахстане может быть установлен с 1 марта 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте министерства торговли и интеграции республики.

"Акиматам города Астаны, Алматы, Шымкент, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) перевести местное время на 1 час назад", - говорится в документе.

Данный проект пока находится на обсуждении.

На сегодняшний день в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Ранее казахстанские ученые и эксперты заявили, что часовый пояс UTC+6 не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека, и предложили вариант, при котором в областях и городах, живущих по столичному времени, часы будут переведены на час назад (UTC+5). Тем самым по всему Казахстану будет установлено единое время. По мнению ученых, помимо пользы здоровью это устранит временные барьеры между жителями разных регионов страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.