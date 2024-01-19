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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Казахстан с 1 марта перейдет на единое время

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Казахстане единый часовой пояс будет установлен с 1 марта 2024 года. Такие изменения внесены в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", сообщило Министерство торговли и интеграции.

Это будет 5-й часовой пояс (UTC+5, Москва находится в поясе UTC+3).

Акиматам городов Астаны, Алма-Аты, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу, Улытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следует перевести местное время на 1 час назад.

На сегодняшний день в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Ранее казахстанские ученые и эксперты заявили, что часовый пояс UTC+6 "не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека". По мнению ученых, помимо пользы здоровью, установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Казахстан Павлодар Шымкент
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