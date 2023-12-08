Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Премьер Бельгии сообщил о готовности очередного пакета санкций против РФ

В него включен запрет на поставку алмазов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Запрет на поставку российских алмазов включен в очередной пакет ограничительных мер в отношении России, сообщил в пятницу глава правительства Бельгии Александр Де Кроо.

"Очередной санкционный пакет подготовлен, одним из важных элементов этого пакета является запрет на российские алмазы для рынка "Группы семи", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировало бельгийское телевидение.

"На протяжении прошедших месяцев мы активно работали над тем, чтобы исключить эти алмазы, но таким образом, чтобы это не нанесло ущерба нам. И, наконец, мы и "Группа семи" пришли к соглашению", - отметил бельгийский премьер.

Александр Де Кроо Бельгия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $75,37 за баррель

Российские туристы на Новый год чаще всего выбирают Италию из стран Европы

Российские туристы на Новый год чаще всего выбирают Италию из стран Европы
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил об ударах по 450 объектам ХАМАС за сутки

ЦАХАЛ сообщил об ударах по 450 объектам ХАМАС за сутки

Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза

Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза

Казахстанский госфонд прямых инвестиций выкупил 100% "АрселорМиттал Темиртау" за $286 млн

Казахстанский госфонд прямых инвестиций выкупил 100% "АрселорМиттал Темиртау" за $286 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 8 декабря

Хантеру Байдену предъявили девять обвинений, связанных с налогами

Хантеру Байдену предъявили девять обвинений, связанных с налогами

Кэмерон пообещал существенную поддержку Украине в ближайшие два года

Кэмерон пообещал существенную поддержку Украине в ближайшие два года

Индонезия может ввести безвизовый въезд для российских туристов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });