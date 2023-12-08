Премьер Бельгии сообщил о готовности очередного пакета санкций против РФ

В него включен запрет на поставку алмазов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Запрет на поставку российских алмазов включен в очередной пакет ограничительных мер в отношении России, сообщил в пятницу глава правительства Бельгии Александр Де Кроо.

"Очередной санкционный пакет подготовлен, одним из важных элементов этого пакета является запрет на российские алмазы для рынка "Группы семи", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировало бельгийское телевидение.

"На протяжении прошедших месяцев мы активно работали над тем, чтобы исключить эти алмазы, но таким образом, чтобы это не нанесло ущерба нам. И, наконец, мы и "Группа семи" пришли к соглашению", - отметил бельгийский премьер.