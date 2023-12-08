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Trafigura в 2023 фингоду получила рекордную чистую прибыль

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Trafigura Group Pte Ltd, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, в 2023 финансовом году увеличил чистую прибыль на 5%, несмотря на сокращение выручки.

Как сообщается в отчете компании, ее чистая прибыль за фингод, завершившийся 30 сентября, составила $7,4 млрд против $7,03 млрд годом ранее.

Выручка снизилась на 23% до $244,28 млрд, на фоне уменьшения средних цен на сырье.

Собственный капитал компании увеличился на 9% до максимальных за всю историю $16,5 млрд.

Кроме того, Trafigura объявила дивиденды в размере около $5,92 млрд против $1,71 млрд годом ранее.

Financial Times называет чистую прибыль и дивиденды компании за финансовый год рекордными.

Trafigura
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