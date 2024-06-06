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Трейдер Trafigura сократил полугодовую чистую прибыль в 3,8 раза

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Trafigura Group Pte Ltd, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, в первом полугодии 2024 финансового года (завершилось в марте) сократил чистую прибыль в 3,8 раза, выручку - на 5,4%.

Чистая прибыль компании в отчетном полугодии составила $1,474 млрд против $5,544 млрд за аналогичный период годом ранее.

Базовая EBITDA уменьшилась почти вдвое - до $4,284 млрд с $8,136 млрд.

Выручка опустилась до $124,2 млрд по сравнению со $131,335 млрд в прошлом году. Это обусловлено более низкими ценами на сырье, что частично компенсировалось ростом объема торговли, отмечается в сообщении.

Так, совокупный объем торгов нефть, нефтепродуктами, природным газом и СПГ составил за полугодие 7,2 млн баррелей в сутки, что примерно на 15% превышает прошлогодний показатель. Объем торговли цветными металлами практически не изменился и составил 10,4 млн тонн, насыпным сырьем (включая железную руду) - подскочил на 25%, достигнув 54,7 млн тонн.

Trafigura
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