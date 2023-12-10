Минобороны РФ сообщило о постепенном продвижении российских сил в районе Клещеевки

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Нанесено огневое поражение опорным пунктам вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Клещеевка (Донецкая народная республика), заявили в Минобороны РФ.

"Артиллерия отработала по опорным пунктам ВСУ в Клещеевке перед началом активных действий штурмовых подразделений мотострелков по зачистке населенного пункта", - сообщили в ведомстве.

Согласно сообщению, огонь вёлся расчетами 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" артиллерийского соединения группировки войск "Восток" из Приморья.

В нем отмечается, что украинские силы пытаются "укрываться в подвалах и полуразрушенных домах" в Клещеевке.

"Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии продолжают постепенно продвигаться вперед на артемовском направлении СВО", - заявили в Минобороны РФ.