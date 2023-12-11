Минобороны РФ заявило об отражении атаки ВСУ у Торского выступа

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского выступа, а также сорвали ротацию подразделений противника в Серебрянском лесничестве, сообщило Минобороны РФ.

"Минометные расчеты мотострелкового полка группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ и отбили очередную безуспешную атаку противника в районе Торского выступа на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, группа украинских военнослужащих была уничтожена из миномета "Василек" во время ротации на позициях в Серебрянском лесничестве.