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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Минобороны РФ заявило об отражении атаки ВСУ у Торского выступа

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского выступа, а также сорвали ротацию подразделений противника в Серебрянском лесничестве, сообщило Минобороны РФ.

"Минометные расчеты мотострелкового полка группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ и отбили очередную безуспешную атаку противника в районе Торского выступа на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, группа украинских военнослужащих была уничтожена из миномета "Василек" во время ротации на позициях в Серебрянском лесничестве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Торский выступ Серебрянское лесничество
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