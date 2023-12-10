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SpaceX на сутки перенесла запуск беспилотного шаттла Космических сил США

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с многоразовым беспилотным космопланом X-37B Космических сил США, который планировался в понедельник по московскому времени, перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

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Теперь запуск предполагается осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 20:14 по времени Восточного побережья США (во вторник в 04:14 мск).

Конкретные задачи полета X-37B строго засекречены. Космические силы США лишь указывают, что целями миссии USSF-52 будет проведение "широкого спектра испытаний и экспериментов".

"Эти испытания включают работу на новых орбитальных режимах, эксперименты с технологиями мониторинга космической обстановки, а также исследование радиационного воздействия на материалы в интересах NASA", - отметили в командовании Космических сил.

Это будет уже седьмой полет секретного американского беспилотного шаттла, имеющего грузовой отсек, где расположено оборудование для отработки перспективных технологий и проведения экспериментов. О длительности полета космоплана Космических сил США не сообщается. Предыдущий продлился 908 дней, после чего шаттл X-37B успешно приземлился на аэродроме космодрома во Флориде. Первый полёт Х-37В состоялся 22 апреля 2010 года.

Размеры X-37B составляют 8,8 метра в длину и 4,5 в ширину. Космоплан доставляется на орбиту на ракете-носителе, а возвращается на Землю в самолетном режиме, приземляясь на аэродроме.

В рамках запуска многоразовые боковые ускорители первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, которые используются уже в пятый раз, должны будут совершить управляемую вертикальную посадку на космодроме во Флориде.

SpaceX
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