SpaceX вновь перенесла запуск секретного беспилотного шаттла Космических сил США

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с многоразовым беспилотным космопланом X-37B Космических сил США, планировавшийся на вторник по московскому времени, перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Это уже второй перенос запуска, изначально он был назначен на 11 декабря. Причиной в обоих случаях стала непогода в районе Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Во этот раз старт перенести из-за сильного бокового ветра.

Конкретные задачи полета X-37B строго засекречены. Космические силы США лишь указывают, что целями миссии USSF-52 будет проведение "широкого спектра испытаний и экспериментов".