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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

США во вторник проведут испытание системы противоракетной обороны

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты во вторник по московскому времени проведут испытание системы противоракетной обороны в восточной части Тихого океана, сообщило командование базы Ванденберг.

Испытание будет проведено во временное окно в понедельник с 6:30 до 8:30 по времени Тихоокеанского побережья США (во вторник с 5:30 до 7:30 по московскому времени).

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Оно будет включать запуск ракеты-перехватчика из шахтной пусковой установки на базе Ванденберг в Калифорнии по цели, которую будет представлять ракета среднего радиуса действия. Ее планируется запустить из района Гавайских островов. Перехват должен произойти над Тихим океаном примерно в тысяче км от побережья Калифорнии.

По словам Хизера Рида Кавальера из Агентства по противоракетной обороне, в испытаниях будут задействованы мишень класса баллистической ракеты средней дальности воздушного базирования и наземный перехватчик, запущенный из Ванденберга.

Сейчас на вооружении системы ПРО США стоят 44 ракеты-перехватчика дальнего радиуса действия наземного базирования. 40 размещены на базе в Форт-Грили (штат Аляска) и четыре - на базе Ванденберг (штат Калифорния). В перспективе число наземных перехватчиков планируется увеличить до 64 единиц.

США Ванденберг
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