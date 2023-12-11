Вашингтон заверил в выделении до конца года новой партии военной помощи Украине

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон до конца декабря предоставит Киеву очередной пакет военной помощи, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Я не сомневаюсь, что вы услышите от нас объявление о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца", - сказал Кирби на брифинге, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Кроме того, по словам Кирби, президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером заверит его, что продолжает добиваться от Конгресса одобрения запроса на оказание финансовой помощи Украине.

"Нам совершенно необходимо получить дополнительное финансирование для дальнейшей поддержки Украины", - подчеркнул Кирби.

На прошлой неделе Байден призвал конгрессменов согласиться на дополнительную финансовую помощь Украине. "Это срочный вопрос. Конгресс должен одобрить дополнительную помощь Украине", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

Президент добавил, что конгрессменам следует решить этот вопрос до рождественских праздников.

В октябре президент США направил в конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.

Республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, добиваются повышения требований к соискателям убежища в США, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву. Осенью конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включали помощь Украине.