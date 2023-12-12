Американский сенатор допустил, что решение о военной помощи Украине отложат до января

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Решение вопроса о дополнительной помощи Украине, вероятно, будет отложено до 2024 года, заявил сенатор Джон Корнин.

По его мнению, осталось недостаточно времени до Рождества, чтобы заключить сделку по реформе безопасности границ и военной помощи Украине.

Сенатор обвинил лидера демократов в сенате Чака Шумера в "нехватке времени".

"Я думаю, сенатор Шумер начал это так поздно, что у нас может просто не хватить времени, поэтому я думаю, что это будет в январе", - цитирует Корнина издание The Hill.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон до конца декабря предоставит Киеву очередной пакет военной помощи.

"Я не сомневаюсь, что вы услышите от нас объявление о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца", - сказал Кирби на брифинге, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

На прошлой неделе Джо Байден призвал конгрессменов согласиться на дополнительную финансовую помощь Украине. "Это срочный вопрос. Конгресс должен одобрить дополнительную помощь Украине", - сказал президент США.

Глава Белого дома добавил, что законодателям следует принять соответствующее решение до рождественских праздников.

В октябре Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, он предложил выделить $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики и $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности запрос на дополнительное финансирование составляет $106,7 млрд.

Республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, добиваются повышения требований к соискателям убежища, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву. Осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включали помощь Украине.