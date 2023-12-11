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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

ЕС увеличит численность наблюдательной миссии в Армении

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз увеличит численность своей гражданской наблюдательной миссии в Армении с 138 до 209 человек. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщают армянские СМИ.

"Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении, увеличив наше присутствие с 138 до 209 человек. Это важное увеличение численности миссии и это способ повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Мы считаем, что есть исторические возможности восстановить мир в регионе, и мы полностью обязуемся продолжать нашу поддержку соответствующим усилиям, работая как с Арменией, так и с Азербайджаном", - продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он отметил, что перед заседанием совета состоялся неформальный обмен мнениями глав МИД с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном. "Армения видит выгоду от усиления отношений с Евросоюзом, и мы готовы отреагировать позитивно", - сказал Боррель.

20 февраля Евросоюз объявил о запуске гражданской миссии в Армении (EUMA) на два года. Цели миссии заключаются в осуществлении планового патрулирования и предоставления отчетов о ситуации, содействии стабильности в приграничных районах Армении, обеспечении условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

20 ноября Армения и Европейский союз подписали соглашение о статусе миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

ЕС Евросоюз Армения
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