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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Совет ЕС расширил гражданскую наблюдательную миссию в Армении

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял решение об увеличении численности своей гражданской наблюдательной миссии в Армении и определил ее финансовые расходы до 2025 года.

"Приветствуем решение Совета ЕС о расширении гражданской наблюдательной миссии в Армении. Увеличение штата миссии подчеркивает приверженность ЕС миру и безопасности в регионе", - говорится в сообщении миссии в микроблоге Х.

В опубликованном на сайте ЕС решении отмечается, что базовая финансовая сумма, предназначенная для покрытия расходов, связанных с миссией, на период с 23 января 2023 года по 19 февраля 2025 года составит 39 млн 35 тыс. евро.

В декабре 2023 года высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз увеличит численность своей гражданской наблюдательной миссии в Армении с 138 до 209 человек.

20 февраля 2023 года Евросоюз объявил о запуске гражданской миссии в Армении (EUMA) на два года. Цели миссии заключаются в осуществлении планового патрулирования и предоставления отчетов о ситуации, содействии стабильности в приграничных районах Армении, обеспечении условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

20 ноября 2023 г. Армения и Европейский союз подписали соглашение о статусе миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе

ЕС Армения
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