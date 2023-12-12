Палата представителей США поддержала запрет импорта урана из РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России, сообщают американские СМИ.

Мера была принята единогласно при поддержке обеих партий.

Отмечается, что импорт низкообогащенного российского урана будет запрещен через 90 дней после вступления закона в силу.

Однако он допускает отмену запрета, если нет других источников урана для поддержания работы ядерных реакторов.

Далее законопроект поступит на голосование в сенат.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, большая часть урана, используемого для питания американских электростанций, импортируется, и около 12% импорта в 2022 году пришлось на РФ.