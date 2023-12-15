Российский Tenex опроверг сообщения о планах прекратить поставки урана в США

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Tenex (российский "Техснабэкспорт", входящий в структуру госкорпорации "Росатом") не предупреждал зарубежных партнеров о возможности запрета на поставки обогащенного урана в США, планирует выполнять свои контрактные обязательства, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"TENEX полностью опровергает, как недостоверную, информацию о приписываемых американскому подразделению TENEX "предупреждениях" о возможности "упреждающего" запрета на поставки обогащенного урана в США. Ни сам TENEX, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков. Мы всегда выполняли в полном объеме и в согласованный срок свои контрактные обязательства и будем продолжать это делать впредь", - говорится в комментарии.

"Мы высоко ценим доверие наших зарубежных заказчиков и рассматриваем как абсолютно неприемлемые любые спекуляции по вопросам, касающимся наших взаимоотношений с ними", - подчеркнули в компании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Tenex предупредил американских клиентов о том, что российские власти могут ввести упреждающий запрет на экспорт урана в США на фоне обсуждающегося там сейчас запрета на его импорт с 2028 года.

По данным агентства, такие предупреждения получили, в частности, Constellation Energy Corp., Duke Energy Corp. и Dominion Energy Inc.

В этих компаниях Bloomberg не предоставили оперативного комментария.

Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США одобрила законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Мера была принята единогласным голосованием при поддержке обеих партий. Далее законопроект поступил на голосование в сенат, где ему не удалось пройти в четверг, сообщил Bloomberg, но на фоне широкой поддержки обсуждение может быть возобновлено.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, большая часть урана, используемого для питания американских электростанций, импортируется, и около 12% этого импорта в 2022 году пришлось на РФ.