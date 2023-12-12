ЕС намерен получить от замороженных российских активов 15 млрд евро для Украины

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия планирует собрать 15 млрд евро для помощи Украине из доходов от замороженных в Евросоюзе российских активов, сообщает Financial Times.

"Во вторник Брюссель предложит оградить прибыль, полученную от замороженных активов России в ЕС, с целью в конечном итоге сэкономить до 15 млрд евро в пользу Украины", - пишет газета.

Согласно предложению, целевыми будут только поступления от активов Центрального банка РФ.

Как заявили источники издания, первоначально Еврокомиссия потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах.

На втором этапе плана прибыль будет переведена в общий бюджет ЕС.

По оценкам комиссии, это принесет до 3 млрд евро в год, или 15 млрд евро в период с 2023 по 2027 год.

Уточняется, что сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этого периода.

Financial Times отмечает, что государствам-членам ЕС необходимо единогласно поддержать план, а также дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем деньги смогут быть перечислены Киеву.