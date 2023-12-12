Что случилось этой ночью: вторник, 12 декабря

Конгресс США не успевает принять решение о помощи Украине, Брюссель планирует передать Киеву 15 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ, уничтожение "Точки У" над Белгородской областью

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американский сенатор допустил, что решение о военной помощи Украине отложат до января. По словам республиканца Джона Корнина, осталось недостаточно времени до Рождества, он обвинил в этом лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера.

- Еврокомиссия планирует получить от замороженных в ЕС российских активов 15 млрд евро для Украины. Речь идет о прибыли, полученной с 2023 по 2027 год от активов Центрального банка РФ, сообщает Finantial Times.

- Российские военные сбили ракету "Точка-У" над Белгородской областью.

- Новых предложений о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС не поступало, сообщает Haaretz со ссылкой на источники. При этом один из собеседников газеты заявил, что посредническая инициатива Катара все еще действует и стороны могут прийти к новому соглашению.

- Палата представителей США проголосует по расследованию против президента Джо Байдена в среду. Резолюция, санкционирующая расследование, должна быть передана во вторник комитету по правилам, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

- Байден пообещал Израилю помощь до полного уничтожения ХАМАС. Он также заявил, что работает над тем, чтобы получить больше гуманитарной помощи для "ни в чем не повинных палестинских гражданских лиц".