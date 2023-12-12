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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Новых предложений о перемирии между Израилем и ХАМАС не поступало

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Израиль и ХАМАС не предлагали новое прекращение огня с момента окончания действия перемирия 1 декабря, пишет Haaretz.

"Ни Израиль, ни ХАМАС не предоставили новых предложений по прекращению огня и освобождению оставшихся израильских заложников в секторе Газа", - сообщает газета со ссылкой на неназванного чиновника.

По его словам, ни одна из сторон не обращалась к катарским посредникам для изучения возможности нового соглашения.

Тем не менее другой источник заявил изданию, что посредническая инициатива Катара все еще действует и стороны могут прийти к новому соглашению.

Sky News Arabic со ссылкой на израильские источники сообщает, что власти Израиля выразили готовность содействовать соглашению с ХАМАС по освобождению заложников.

В свою очередь израильский телеканал Channel 12 цитирует высокопоставленного израильского чиновника, который с осторожностью предполагает, что начало переговоров относительно новой сделки по освобождению заложников все же близко.

"Условия для создания рамок, которые могут дать начало работе по новым соглашениям, созрели", - пояснил он.

Согласно сообщению телеканала, такая сделка может быть "гуманитарной" - в нее могут быть включены женщины, больные, раненые и пожилые.

Уточняется, что главе "Моссада" Дэвиду Барнеа и ответственному лицу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ницану Алону "приказано услышать, что предлагают посредники", но не выдвигать собственных предложений.

"Если катарцы хотят быть услышанными, мы их послушаем", - сообщил источник.

Тем временем арабские СМИ цитируют высокопоставленного представителя ХАМАС Усаму Хамдана, который вновь отмечает, что "обмена заложниками не будет до прекращения агрессии в Газе".

"Позиции Израиля по перспективам сделки предназначены для внутреннего потребления", - добавил он.

По данным ЦАХАЛ, ХАМАС все еще удерживают 138 заложников.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как стороны не договорились о продлении перемирия. По последней информации палестинского Минздрава, число жертв ударов ЦАХАЛ по анклаву выросло до 18 тыс. 205 человек.

Израиль сектор Газа ХАМАС Катар
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