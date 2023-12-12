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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Великобритания сообщила о пожаре на судне у берегов Йемена

*** СМИ пишут о взрывах вблизи лагеря хуситов в провинции Таиз

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что на борту судна в Баб-эль-Мандебском проливе произошел пожар.

"Управление (...) получило сообщение об инциденте в окрестностях Баб-эль-Мандеба, в 15 милях к западу от порта Моха (Йемен). Власти проводят расследование", - говорится в сообщении на сайте управления.

Уточняется, что на борту судна произошел пожар, экипаж в безопасности.

Тем временем Jerusalem Post со ссылкой на источники в Йемене пишет о взрывах вблизи лагеря хуситов в Аль-Хаубане в провинции Таиз.

В свою очередь, вооруженные силы Йемена в соцсети X анонсировали "важное заявление в ближайшие часы".

Великобритания Йемен Баб-эль-Мандебский пролив
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