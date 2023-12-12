Загоревшееся у берегов Йемена судно было атаковано крылатой ракетой

Ракету запустили с территории, контролируемой хуситами, заявили военные США

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пожар на судне Strinda в Баб-эль-Мандебском проливе, вероятнее всего, произошел из-за запуска ракеты с территории Йемена, контролируемой мятежниками-хуситами, сообщает во вторник Центральное командование США (CENTCOM).

"Самоходный танкер Strinda был атакован, предположительно, противокорабельной крылатой ракетой (ASCM), запущенной с территории Йемена, контролируемой хуситами", - говорится в заявлении CENTCOM, опубликованном в социальной сети X.

Отмечается, что во время атаки поблизости не было американских судов, но эсминец USS Mason отреагировал на сигнал бедствия идущего под норвежским флагом танкера Strinda и в настоящее время оказывает судну помощь.

Ранее сообщалось, что на борту судна у берегов Йемена произошел пожар, экипаж не пострадал. Позже вооруженные силы Йемена заявили в социальной сети X, что сделают "важное заявление в ближайшие часы".

В субботу йеменские хуситы заявили, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря.