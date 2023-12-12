Палата представителей США может проголосовать по расследованию против Байдена в среду

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Республиканцы палаты представителей Конгресса США намерены провести в среду голосование по резолюции, необходимое для согласования расследования в рамках процесса импичмента президента Джо Байдена, сообщает NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Телеканал отмечает, что резолюция даст республиканцам дополнительные полномочия в продолжающемся расследовании в отношении семьи Байденов.

Резолюция, санкционирующая расследование, должна быть передана во вторник комитету по правилам палаты представителей.

Как пишет NBC, если все члены палаты будут присутствовать, а демократическое меньшинство не поддержит инициативу, у республиканцев "право на ошибку не велико": для принятия резолюции они могут допустить в своих рядах лишь три голоса против. А вот само голосование станет "политическим вызовом для многих из 17 республиканцев в округах, где победил Байден".

Предыдущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти в сентябре текущего года поручил комитетам палаты начать расследование, итогом которого может стать объявление импичмента Байдену, но отказался назначить официальное голосование по этому вопросу.

В частности, расследование сосредотачивается на финансовой деятельности семьи Байденов, в том числе на платежах, которые сын президента Хантер Байден получал от украинской энергетической компании Burisma.