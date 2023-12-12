Нетаньяху признал наличие разногласий с США по поводу будущего Газы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что Израиль и США расходятся во взглядах на будущее сектора Газа после завершения операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против группировки ХАМАС.

"Да, есть разногласия, когда речь заходит о "дне после ХАМАС", и я надеюсь, что и здесь мы добьемся согласия", - приводит The Times of Israel слова Нетаньяху.

"Газой не будет управлять ни ХАМАС, ни ФАТХ", - подчеркнул премьер, отметив, что Израиль не допустит повторения "Договоренностей Осло" 1993 года по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

В то же время он отметил, что израильское руководство после переговоров с американской администрацией получило ее полную поддержку в отношении наземной операции в Газе и сдерживания международного давления на Израиль в связи с такими действиями в Газе.

Накануне президент США Джо Байден заявил о своей непоколебимой поддержке Израиля после террористических атак ХАМАС 7 октября. "Но мы должны быть осторожны, и они должны быть осторожны. Общественное мнение всего мира может измениться за одну ночь, мы не можем этого допустить", - отметил президент.

Тем временем советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ходе визита в Израиль позже на этой неделе намерен обсудить сроки завершения операции ЦАХАЛ в Газе. Он добавил, что также хотел бы прояснений комментария Нетаньяху, что после окончания операции ЦАХАЛ будет контролировать ситуацию с безопасностью в Газе, без указания на точное время окончания этих мер.

Во вторник израильские танки и авиация продолжали атаковать юг сектора Газа. По словам жителей Хан-Юниса, штурмуемого ЦАХАЛ с прошлой недели, танки сосредоточили огонь по центру города. По данным "Аль-Арабийи", израильтяне наносят удары еще южнее - в районе города Рафах на границе с Египтом. Местное население утверждает, что нынешние обстрелы в этой зоне - одни из самых сильных за последнее время. В свою очередь в ЦАХАЛ сообщили о боях, которые пришлось выдержать с ХАМАС элитной воздушно-десантной бригаде "Цанханим" в районах города Газа Шуджайя и Зейтун, а также об уничтожении ее бойцами шахт и туннелей группировки.

В ООН отметили, что из-за боев пришлось во многом остановить раздачу гуманитарной помощи в секторе, населению которого все сильнее грозит голод. Также во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на севере сектора Газа продолжает работать только одна больница - "Аль-Ахли", и в ней находятся 250 пациентов с тяжелыми ранениями. Другая больница - "Аш-Шифа" - не работает после того, как несколько недель назад оказалась в эпицентре боевых действий между израильскими военными и ХАМАС. Тем временем, в Минздраве сектора Газа утверждают, что израильские военные вошли в больницу "Камаль Адван" на севере анклава и допрашивают ее персонал.

В ЦАХАЛ объявили, что на контрольно-пропускных пунктах (КПП) "Ницана" и "Керем-Шалом" будут проверять грузовики с водой, продовольствием, медикаментами и оборудованием для создания убежищ. Впоследствии грузовики с гуманитарной помощью будут отправляться в сектор Газа через КПП "Рафах". Но представитель координатора действий правительства Израиля на территориях (COGAT) заявил CNN, что планов напрямую поставлять помощь в Газу из Израиля пока нет.

Вместе с тем на Кипре заявили о визите команды израильских специалистов, которые проинспектируют местную инфраструктуру для приема крупных партий гумпомощи, которые затем, когда позволят условия, будут переправлять через Средиземное море в сектор Газа.

На фоне неоднократных атак йеменских повстанцев на коммерческие суда и военные корабли в Красном море ВМС Израиля объявили, что израильские корабли, оснащенные ракетами, патрулируют эту акваторию. В субботу руководитель израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби заявлял, что Израиль будет готов действовать против йеменских повстанцев, если международное сообщество не покончит с их угрозами в адрес коммерческого судоходства в Красном море.