Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана и наносит ответные удары

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Территории на севере Израиля утром в понедельник подверглись ракетному обстрелу со стороны Ливана, израильская армия открыла ответный огонь, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ, в сторону израильского города Маалот-Таршиха с территории Ливана утром в понедельник запустили как минимум восемь ракет, системе ПРО удалось перехватить шесть ракет. Другие две ракеты упали на открытой местности.

В ЦАХАЛ также отметили, что израильская артиллерия "открыла огонь по источникам ракетной атаки".

Кроме того, израильская армия в понедельник отчиталась об уничтожении "десятков боевиков ХАМАС". ЦАХАЛ нанесла удары по членам радикальной группировки, в частности, в районе Шуджая и вблизи одной из больниц на севере сектора Газа. Также ЦАХАЛ обнаружила взрывные устройства и оружие в одном из домов в Джебалии.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.