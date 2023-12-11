Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана и наносит ответные удары

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Территории на севере Израиля утром в понедельник подверглись ракетному обстрелу со стороны Ливана, израильская армия открыла ответный огонь, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ, в сторону израильского города Маалот-Таршиха с территории Ливана утром в понедельник запустили как минимум восемь ракет, системе ПРО удалось перехватить шесть ракет. Другие две ракеты упали на открытой местности.

В ЦАХАЛ также отметили, что израильская артиллерия "открыла огонь по источникам ракетной атаки".

Кроме того, израильская армия в понедельник отчиталась об уничтожении "десятков боевиков ХАМАС". ЦАХАЛ нанесла удары по членам радикальной группировки, в частности, в районе Шуджая и вблизи одной из больниц на севере сектора Газа. Также ЦАХАЛ обнаружила взрывные устройства и оружие в одном из домов в Джебалии.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Израиль Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На севере Китая из-за снегопада прервано движение поездов, закрыты дороги

На севере Китая из-за снегопада прервано движение поездов, закрыты дороги

Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря

Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря

Brent подорожала до $76,36 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 декабря

Дефляция в Китае в ноябре составила 0,5% и обновила 3-летний максимум

Уолл-стрит выросла в пятницу, Dow завершил в плюсе 6-ю неделю подряд

Трамп решил отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве

Трамп решил отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве

В Брюсселе тысячи человек вышли на манифестацию против антисемитизма

В Брюсселе тысячи человек вышли на манифестацию против антисемитизма

Новый президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность

Новый президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность

Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });