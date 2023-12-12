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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Байден одобрил новую военную помощь Киеву на $200 млн

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник сообщил, что одобрил очередной пакет военной помощи Украине на $200 млн.

"Я только что подписал документ о выделении $200 млн на оборону Украины", - заявил Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Он добавил, что этот пакет помощи оперативно направят Киеву.

Американский президент не уточнил, что именно войдет в этот транш помощи.

Байден и Зеленский 12 декабря проводят встречу в Белом доме. Ожидается, что в 16:15 по местному времени (00:15 мск среды) они проведут пресс-конференцию.

США Джо Байден Украина
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