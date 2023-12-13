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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Байден не сомневается, что Украина вступит в НАТО

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил об уверенности в том, что Украина в будущем станет членом НАТО, но отметил, что "до этого нужно решить ряд вопросов".

"Украина будет в НАТО, в этом нет сомнений. Мы заявили на саммите в Вильнюсе, что Украина станет членом альянса, когда все союзники согласятся с этим и когда условия будут выполнены", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Байден добавил, что по его мнению в настоящее время вопрос о присоединении Киева к альянсу еще не актуален, так как все внимание должно быть сфокусировано не на этой теме, а на украинском кризисе.

В конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации, до этого необходимо реализовать реформы, по которым союзники подготовили рекомендации.

"Мы разработали рекомендации по приоритетным реформам на Украине, в том числе по борьбе с коррупцией, по укреплению верховенства права и по поддержке прав человека и прав меньшинств", - сказал он после первого заседания Совета НАТО-Украина на уровне глав МИД.

По словам Столтенберга, "Украина ближе к НАТО, чем когда-либо", и альянс продолжит оказывать ей поддержку.

Джо Байден США Йенс Столтенберг НАТО
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