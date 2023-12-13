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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Израиль закачивает морскую воду в туннели ХАМАС в секторе Газа

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Израиль начал закачивать морскую воду в туннельный комплекс ХАМАС в секторе Газа, сообщают американские СМИ.

Израильтяне проинформировали США, что они начали "тщательное тестирование" затопления некоторых туннелей Газы морской водой "на ограниченной основе", чтобы проверить способность разрушать сеть туннелей в более широком масштабе, заявил CNN американский чиновник.

Отмечается, что затапливаются только туннели, где, по мнению израильтян, не удерживаются заложники.

При этом The Wall Street Journal сообщает, что процесс, вероятно, займет недели.

Некоторые чиновники администрации президента США Джо Байдена заявили изданию, что затопление морской водой может помочь уничтожить туннели.

Другие официальные лица выразили опасения, что морская вода поставит под угрозу снабжение Газы пресной водой.

Армия обороны Израиля публично не прокомментировала ситуацию.

Ранее сообщалось, что Израиль подготовил план затопления системы туннелей ХАМАСА под сектором Газа водой, закачиваемой из Средиземного моря.

Уточнялось, что армия обороны Израиля в прошлом месяце установила пять больших водяных насосов вблизи лагеря беженцев Аш-Шати в городе Газа.

Каждый из них может забирать воду из Средиземного моря и перекачивать в туннели тысячи кубометров воды в час.

Хроника 07 октября – 13 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль США ХАМАС
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